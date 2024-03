Basilicata | Chiorazzo appoggierà Marrese

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 20 marzo 2024) 21.05 AngeloCasa Comune) non si candiderà a governatore per le Regionali del 21-22 aprile.L'imprenditore ha accolto l'appello di Pd,Europa Verde,M5S,Sinistra Italia,Possibile e Psi e sosterrà Piero(Pd), candidato del centrosinistra.aveva già fatto un passo indietro per appoggiare Domenico Lacerenza,che si era poi ritirato. "E'necessario dare a tutti i lucani la possibilità di voltare pagina e dare allaun governo diverso da quello del centrodestra" ha detto alla stampa.