Basilicata | passo indietro di Chiorazzo | sosterrà Marrese

(Di mercoledì 20 marzo 2024) AngeloCasa Comune) non si candiderà a governatore per le Regionali del 21 e del 22 aprile. Secondo quanto si è appreso negli ambienti politici lucani, l'imprenditore ha accolto l'appello dei segretari regionali di Pd, Europa Verde, M5S, Sinistra Italia,Possibile e Psi e quindiil presidente della Provincia di Matera, Piero(Pd), candidato del centrosinistra.aveva già fatto unper appoggiare l'oculista Domenico Lacerenza, che era stato scelto sempre del centrosinistra e che si era poi ritirato lo scorso 16 marzo, tre giorni dopo la designazione.

Lunedì Giorgia Meloni in Basilicata per firma accordo coesione - Lunedì 25 marzo 2024 il Presidente del Consiglio, On. Le Giorgia Meloni, sarà a Potenza per firmare l'Accordo di Coesione con la Regione Basilicata. All'evento parteciperà anche il Ministro per gli Af ...materalife