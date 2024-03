Basilicata | Chiorazzo si ritira e si schiera con Marrese | “Insieme per mandar via il governo di centrodestra | il peggiore della storia”

(Di mercoledì 20 marzo 2024) L’ultima puntata (forse)telenovelacorsa del centrosinistra alle Regionali inriguarda il rientro nella coalizione di Angelo, esponente dell’associazione cattolico-democraticaCasa Comune.non si candiderà a governatore, ma per le Regionali del 21 e del 22 aprile sosterrà Piero, il candidato scelto da Pd e M5s dopo il passo indietro di Lacerenza. “Con senso di grande responsabilità, tuttiabbiamo deciso che non bisognava essere egoisti, ma che era necessario dare a tutti i lucani la possibilità di voltare pagina e di dare allaundiverso da quello del, che è stato il...

