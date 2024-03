Baronissi | sequestrati quasi 170 mila prodotti non conformi

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Continua senza sosta l’azione repressiva a tutela del mercato dei beni e dei servizi da parte della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno che, soprattutto in vista delle festività pasquali, ha intensificato l’attività di controllo del territorio con lo scopo di contrastare il commercio di articoli non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute degli acquirenti. Nell’ambito dei predetti interventi, le Fiamme Gialle della Compagnia di Cava de’ Tirreni hanno rinvenuto, in un esercizio commerciale di, circa 170.000, privi delle necessarie certificazioni, delle indicazioni e delle avvertenze per l’uso, in lingua italiana, previste dalla normativa in materia di tutela del consumatore nonché nonagli standard di sicurezza. La merce, posta così sotto sequestro e sottratta al circuito di ...