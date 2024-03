(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ildel fondoè quello di trasformare Tim in una "TechCo, una società tecnologica e infrastrutturale di fascia alta". TechCo, "la nuova Tim post vendita di NetCo, Tim Brasil e Tim Consumer, rimarrà una società quotata in Borsa e verrà ribattezzata Telecom Italia. TechCo, il cuorenuova Tim, sarà un'azienda italiana con ambizioni globali che integrerà efficacemente la rete intelligente di Tim (la parte esterna al perimetro NetCo/KKR) con le competenze, il know-how, le relazioni con i clienti, gli ecosistemi di fornitori, le società controllate (come Olivetti, Telsy e Noovle) e le relative infrastrutture (datacenter e contratti PSN) di Tim Enterprise. Questa Tim rimota offrirà esclusivamente servizi non regolamentati. "Tale trasformazione non solo creerà valore superiore per tutti gli azionisti ...

"Abbiamo una lista di candidati con cui entrare a far parte del consiglio" e un piano per Tim. Così Alessandro Barnaba , promotore del fondo Merlyn scende in campo. "Vendere Netco con successo a KKR ... (quotidiano)

Barnaba (Merlyn), 'ecco il piano della nostra lista per Tim' - "Abbiamo una lista di candidati con cui entrare a far parte del consiglio" e un piano per Tim. Così Alessandro Barnaba, promotore del fondo Merlyn scende in campo. (ANSA) ...ansa

Merlyn supera lo 0,5% di Tim e fa la lista contro il governo e Labriola - Si scalda la partita per la rete: il fondo londinese Merlyn sarebbe pronto a presentare una lista anti Labriola ...affaritaliani

Tim, non solo Sparkle: si apre il dossier Inwit - Fra le ipotesi sul tavolo la cessione della quota residua nella tower company per un valore di 300 milioni ma con orizzonte lungo nel piano al 2026. Resta in corso la trattativa con il Ministero dell’ ...corrierecomunicazioni