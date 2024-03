(Di mercoledì 20 marzo 2024) Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “A partire da domani, i sindacie riformisti si riuniranno a Pesaro per il lavori dell’Assemblea Nazionale Ali – Autonomie Locali Italiane. Sarà l’occasione anche per mostrare massima solidarietà all’amico e collega Antonio, sindaco di, il cui intervento, durante i lavori assembleari, è previsto per le 16.30”. Così Matteo, presidente di Ali (Autonomie Locali Italiane), sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci Pd. “e la sua amministrazione, in questi anni, sono stati un baluardo di legalità per la città di. Da Pesaro daremo tutto il nostro sostegno, affinché prevalgano i valori dellal’iniziativa intrapresa dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi -prosegue ...

Entrambe fuori dalla zona playoff al momento e in affanno in classifica, Sampdoria e Bari vanno a caccia di una vittoria che le rilancerebbe e chiuderebbe al meglio il 2023 nella speranza che il ... (infobetting)

Bari: Ricci, 'sindaci progressisti con Decaro, per democrazia e contro Piantedosi' - Sarà l'occasione anche per mostrare massima solidarietà all'amico e collega Antonio Decaro, sindaco di Bari, il cui intervento, durante i lavori assembleari, è previsto per le 16.30". Così Matteo ...affaritaliani

Scanziani: "Bari Non so che dire... Guardando il calendario, sarà dura salvarsi" - "Sul Bari non so che dire, veramente. Probabilmente - leggendo il calendario - sarà dura salvarsi. Dovrà giocare contro.tuttob

Piantedosi manda i commissari antimafia a Bari. Il sindaco Decaro: "Atto di guerra" - Il Viminale istituisce una commissione per verificare l'ipotesi di scioglimento del comune dopo un'inchiesta che coinvolge una consigliera comunale. "Meccanismo a orologeria, alla vigilia delle elezi ...ilfoglio