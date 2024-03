Simone Galipò di Firenze è l’arbitro che dirigerà il derby Giugliano-Avellino - Per il derby Giugliano-Benevento, in programma sabato 23 marzo ore 17:30 allo stadio “Alberto De Cristofaro” di Giugliano, la CAN serie C ha designato l’arbitro Simone Galipò della sezione di Firenze.internapoli

Violenza sessuale in un b&b di Ostuni, l’accusatrice di Paul Haggis si oppone alla richiesta di archiviazione per il regista premio Oscar - La difesa della donna inglese che aveva denunciato presunti abusi ha presentato formale opposizione alla richiesta della procura di Brindisi ...bari.repubblica

Bari: Picierno, ‘accanto a Decaro, destra pericolosa vuole infangare’ - Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “In queste ore difficili sono accanto alla città di Bari e al suo sindaco Antonio Decaro ... Lo scrive su twitter Pina Picierno.ilsannioquotidiano