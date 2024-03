Bari | l’ipotesi scioglimento del Comune e Decaro in lacrime | cosa sta succedendo?

Il Consiglio Comunale di Bari , alla vigilia delle elezioni amministrative, potrebbe rischiare di essere sciolto per mafia, in funzione dell'esito del lavoro della Commissione di Accesso nominata ... (affaritaliani)

Il Consiglio Comunale di Bari , alla vigilia delle elezioni amministrative, potrebbe rischiare di essere sciolto per mafia, in funzione dell'esito del lavoro della Commissione di Accesso nominata ... (affaritaliani)

I fatti del 21 Marzo: cellulari in carcere, Bari e la mafia, si apre il Consiglio Europeo - E' il 21 Marzo 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.tp24

Italia-Montenegro via mare con Adria Ferries - L'armatore Alberto Rossi valuta un collegamento marittimo tra Bari e Bar, Montenegro, non da Ancona come riportato, ma da Bari per la sua posizione strategica. L'ipotesi è in fase di studio consideran ...ilrestodelcarlino

Pentito tira in ballo il sindaco. Il caso Bari allarma la sinistra - È bufera per l'Inchiesta sulle infiltrazioni mafiose nel Comune pugliese che ora è a rischio sciogliemento. Nel mirino, l'azienda trasporti "servatoio di voti" ...ilgiornale