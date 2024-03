Bari | l’indagine per voto di scambio e l’arresto della consigliera eletta col centrodestra | da dove parte la decisione del Viminale

(Di mercoledì 20 marzo 2024) C’èperdialle amministrative del 2019 alla basedeldi nominare una commissione d’accesso al comune di. E’ il primo atto del complesso iter per valutare l’eventuale infiltrazione mafiosa nell’amministrazione del capoluogo pugliese. L’inchiesta risale al febbraio scorso e ipotizza l’infiltrazione del clan cittadini anche nell’Amtab, la municipalizzata del trasporto urbano, che è stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria per un anno. Il blitz e i 130 arresti –Direzione antimafia diaveva portato aldi 130 persone, accusate di essere legate ai clan cittadini. Tra gli indagati pure Maria Carmen Lorusso, ...

Bari, Comune a rischio scioglimento «Se ci sono sospetti rinuncio alla scorta». Piantedosi: «Guerra a mafie non a sindaci» - Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, intervistato dal Tg1 dopo le polemiche sull'accesso agli atti al Comune di Bari. «L'iniziativa - ha ricordato il ministro - si è resa necessaria ...msn

Bari, rischio scioglimento per infiltrazioni mafiose. De Caro contro Piantedosi - Un atto di guerra nel confronti della città di Bari. Così il sindaco del capoluogo pugliese e ... tra i quali due viceministri del governo e si riferisce all'indagine per voto di scambio in cui sono ...italiaoggi

Mafia a Bari, Piantedosi replica a Decaro: «Dal governo guerra a mafie non a sindaci» - Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, intervistato dal Tg1 dopo le polemiche sull'accesso agli atti al Comune di Bari ...lagazzettadelmezzogiorno