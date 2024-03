Bari | il sindaco Antonio Decaro parla alla città VIDEO Dopo l' iniziativa del ministro | non ho avuto paura dei boss | non avrò paura di voi e se ci sono sospetti su di me rinuncio alla scorta Poi le lacrime

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha nominato una commissione chiamata per verificare l'ipotesi di Scioglimento del comune di Bari per infiltrazioni mafiose. A comunicare la decisione è ... (ilgiornaleditalia)

“Questo di oggi per me è un atto di legittima difesa – non del sindaco, non del consiglio comunale – ma un attimo di legittima difesa della nostra città”. Così il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha ... (ilfattoquotidiano)