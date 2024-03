Bari | Fassino | ‘commissariamento vergogna che non deve passare’

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “Il Governo Meloni sta tentando in vergognoso colpo di mano contro il sindaco Decaro e l’amministrazione comunale di. Chiede il commissariamento per un’inchiesta su voto di scambio che riguarda due consiglieri della destra. E ignorando che il Procuratore antimafia riconosce l’impegno dell’amministrazione contro corruzione e tentativi di inquinamenti mafiosi. Una operazione politica alla vigilia di elezioni comunali che la destra da vent’anni perde ogni volta. Unache nonpassare!” Lo ha scritto su X Piero, deputato del Partito democratico. L'articolo CalcioWeb.

