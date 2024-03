Bari | Boschi | ' con il caso Decaro destra fa campagna elettorale'

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Sul, trovo che quello della maggioranza sia un atto da. Trovo che ci sia, giustamente, un'inchiesta della magistratura che debba accertare delle responsabilità, ma se lo scopo non è arrivare allo scioglimento del comune, anche perché fra tre mesi si vota e ci sarà un rinnovo del consiglio comunale, allora perché si chiede a Piantedosi un'attività parallela a quella della magistratura su cui poi non si prenderà alcun provvedimento. A me sembra un tentativo di farein vista del voto ae delle Europee dovesarà in campo”. Lo ha dichiarato Maria Elena, Italia Viva, ospite a Start su Sky TG24.

