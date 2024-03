Bari a rischio scioglimento | Decaro | «Se ci sono sospetti rinuncio alla scorta» ?Piantedosi | «Guerra alle mafie | non ai sindaci»

“ Bari sciolta per mafia : rischio concreto o mossa politica? ”, alle 16 torna la diretta con Peter Gomez per approfondire i fatti del giorno. Dialogheranno con il direttore i colleghi Mario Portanova ... (ilfattoquotidiano)

“Questo di oggi per me è un atto di legittima difesa – non del sindaco, non del consiglio comunale – ma un attimo di legittima difesa della nostra città”. Così il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha ... (ilfattoquotidiano)