Barbano Riformista | “Bugie libri di storia | rischio per Italia e Occidente”

(Di mercoledì 20 marzo 2024) L'editoriale si apre oggi con le frasi tratte da alcuni sussidiari edi testo per le scuole medie “In Europa orientale il crollo dei regimi comunisti, che sostenevano la pacifica convivenza tra le etnie, ha favorito la rinascita dei nazionalismi”. “Nel 2014, dopo aver chiesto l’intervento delle truppe di Mosca, la Crimea, abitata in

Siamo stati i primi a dare la notizia dell'arrivo di Matteo Renzi alla guida del Riformista e siamo i primi a dare la notizia che Matteo Renzi sta per lascia re la guida del Riformista. A quanto ... (ilgiornaleditalia)

Alessandro Barbano nuovo direttore del Riformista . Il giornalista e saggista prende il posto di Matteo Renzi, che lascia la direzione del quotidiano per dedicarsi a tempo pieno alla campagna ... (ildenaro)

Barbano: “Campo largo è ‘resto del mondo’ contro Brasile, in Basilicata alleanza senza contenuti dove si lancia un signor nessuno” - Il passo indietro dell’oculista Lacerenza e al ricandidatura di Chiorazzo. In Basilicata il centrosinistra è in balia degli eventi ...ilriformista

Barbano: “In Basilicata logica tribale del campo largo, si è scelto un signor nessuno come con Conte a Chigi” - Ai microfoni di Rtl, il direttore del Riformista Alessandro Barbano commenta il ritiro di Lacerenza e le polemiche che hanno travolto il centrosinistra che a un mese dal voto è ancora indeciso sul can ...video.ilriformista

Il Riformista sarà la piazza delle idee contro il virus dell’opinione e la democrazia senza qualità - Care lettrici e cari lettori, abbiamo un’ambizione. Vogliamo essere la piazza delle idee riformiste del Paese. Di più, vogliamo incarnare un modo di pensare Riformista. Vogliamo rappresentare un’amici ...msn