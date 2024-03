(Di mercoledì 20 marzo 2024) VENEZIA - Ormai è talmente vicina, la Cina, che la "China underground bank" sta qui. Non è più solo un'ipotesi investigativa, per quanto finora suffragata da...

Tredici ordinanze di custodia cautelare, di cui otto in carcere e cinque ai domiciliari e un sequestro preventivo di 1,5 milioni di euro sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza di Vicenza, in ... (quotidiano)

Banca cinese clandestina, 13 arresti in tutto il Veneto, 25 imprese nel giro delle fatture false - VENEZIA - Ormai è talmente vicina, la Cina, che la "China underground bank" sta qui. Non è più solo un'ipotesi investigativa, per quanto finora suffragata ...ilgazzettino

Le piazze europee chiudono in rialzo - Bene anche Bper (+2,81%) dopo che S&P Global ha assegnato i rating alla Banca, attribuendo in particolare rating investment grade (BBB-) al long term issuer credit rating della Banca. L’outlook ...milanofinanza

Vicenza, 16 indagati e 13 arresti per riciclaggio internazionale - Una vera e propria Banca cinese abusiva finalizzata al riciclaggio. È quella che ha scoperto la Guardia di Finanza di Vicenza, che ha applicato un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 ...rainews