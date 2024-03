Bambini in via d’estinzione Culle vuote specie nei piccoli centri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il mondo in cui viviamo è pieno di contrasti e di contraddizioni, una di queste è il fenomeno della natalità. Il primo gennaio 2024 la popolazione a livello mondiale ha registrato il suo massimo storico, oltre 8 miliardi di persone. Dal 2010 a oggi c’è stato un aumento sorprendente, di oltre un miliardo. E pensare che cento anni fa la popolazione non raggiungeva i due miliardi. Ma si tratta di un aumento omogeneo o ha riguardato solo alcune parti del pianeta? In effetti, in Italia la popolazione negli ultimi dieci anni non è cresciuta, ma sensibilmente diminuita: nel 2021 era di circa 59 milioni di abitanti, mentre nel 2011 era di mezzo milione in più. E la tendenza è che continui a scendere. Ma quali sono le cause della denatalità nel nostro paese? Le cause sono molte e complesse: gli stipendi sono bassi; il lavoro è sempre più precario; mancano i servizi per l’infanzia che ...