Baldur’s Gate 3 | Deluxe Edition fisica per PC in spedizione | ritardi per le console

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Lain formato fisico per PC è in fase diper i giocatori che l’hanno prenotata. Un leggero ritardo per le versioni, invece, richiede di attendere un poì più a lungo. I problemi sono legati a qualcosa che è andato storto in fase di produzione per le edizioni PlayStation 5 e Xbox Series XS del bundle, come comunica Larian Studios. Gli sviluppatori promettono di tenere aggiornati i giocatori sullo stato di avanzamento dei lavori, che dovrebbero portare alle spedizioni tra aprile e maggio, senza ulteriori rinvii. Volevamo portare le versioninelle mani dei giocatori prima, ma problemi di produzione hanno causato lo spostamento delle date di. Coloro che attendono la versione Xbox riceveranno ...