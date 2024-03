Bagni | “Osimhen? De Laurentiis sarà costretto ad abbassare la clausola”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 20 marzo 2024): ”Sudakov un’idea di Giuntoli, ma non è una punta centrale…” A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Salvatore, dirigente sportivo. Queste le sue parole:: “Conquistare 31 punti dopo aver vinto il campionato proprio no!” “Conquistare 31 punti dopo aver vinto il campionato proprio no! Tutti hanno pensato l’anno scorso che ripetersi sarebbe stato difficile, ma conquistare 31 punti era impensabile! Noi non eravamo meglio, ma ci affrontavamo, anche con cattiveria. Una squadra deve avere unità di intenti, noi ragionavamo diversamente, ci mettevamo anche le mani addosso, ma sul campo c’era l’apprezzamento della persona che ti aveva affrontato!so rende conto che ora è cambiato tutto, ma … Mi rendo conto che ora è cambiato tutto, ma ...