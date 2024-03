Avvio dei percorsi 30 CFU per docenti già abilitati con docenti it

(Di mercoledì 20 marzo 2024).it ha ufficialmente avviato iabilitanti da 30 CFU previsti dal DPCM 4 agosto 2023, rivolti ESCLUSIVAMENTE aigià in possesso di abilitazione per altro grado di istruzione o altra classe di concorso o specializzazione sostegno. ==> RICHIEDI INFORMAZIONI SUL PERCORSO 30 CFU Possono conseguirli coloro che sono già in possesso di abilitazione L'articolo .

Il nuovo sistema di abilitazione per i docenti è quasi pronto. Il Ministero dell'Università darà presto il via libera al decreto con la ripartizione dei 48.000 posti disponibili per i corsi di 60 ... (orizzontescuola)

Tempo di lettura: < 1 minutoVenerdì 15 marzo 2024, alle ore 15.00 presso il Next (Ex Tabacchificio) sito in località Cafasso – Capaccio (SA) si terrà un incontro dibattito sul tema “ Avvio dei ... (anteprima24)

docenti .it ha ufficialmente avviato i percorsi abilitanti da 30 CFU previsti dal DPCM 4 agosto 2023, rivolti ESCLUSIVAMENTE ai docenti già in possesso di abilitazione per altro grado di istruzione o ... (orizzontescuola)

Alt al processo Frecciarossa. C’è lo sciopero dei fonici - Ieri in aula si è proceduto a semplici passaggi formali: in partcolare l’apertura del dibattimento con l’ammissione dei testimoni. Il personale è in sciopero per il mancato Avvio, da parte del ...ilgiorno

Ok della Conferenza dei servizi: "Sottopasso di via Roma: sarà bello e soprattutto efficace" - Marchiori: "Un’opera innovativa, diventerà un bel biglietto da visita". Ad aprile l’Avvio del cantiere. La Conferenza dei servizi, ieri, ha dato l’ok al progetto di realizzazione del sottopasso in via ...ilrestodelcarlino

La Beyers chiude e licenzia 30 lavoratori - Lunedì, infatti, si è svolto un primo incontro tra i sindacati e i rappresentanti di Beyers, nel corso del quale i rappresentanti dei lavoratori hanno "richiesto l’immediato ritiro della procedura e l ...ilrestodelcarlino