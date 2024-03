Avv Afeltra | «Acerbi? Reato razzismo gravissimo | le pene previste»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 20 marzo 2024) L’Avvocato Roberto, esperto di diritto sportivo, ha parlato dei possibili scenari sul caso del presunto insulto razzista che Francescoavrebbe rivolto a Juan Jesus in Inter-Napoli.– Queste le parole dell’Avvocato Roberto, esperto di diritto sportivo, a Radio Radio Mattino – Sport & News. «Ildie infatti prevede una pena minima di 10 giornate, ma – si legge su RadioRadio.it – si può arrivare anche a uno o due anni di squalifica». Tuttavia esiste un ma. «Proprio perché è così grave, la prova deve essere a sua volta gravissima. Quindi deve esserci per prima cosa che il fatto sussista, altrimenti dovrebbe essere prosciolto. Essendo una cosa grave che non consente le attenuanti ...