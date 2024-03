Avv Afeltra | «Acerbi? Per me sarà archiviazione! Ecco perché»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 20 marzo 2024) L’avvocatoribalta la prospettiva:, stando a quanto si ha a disposizione in questo momento, nonsqualificato per i presunti insulti razzisti a Juan Jesus. Ha spiegato il motivo durante la trasmissione Radio Radio – Lo Sport. COLPO DI SCENA? – In molti hanno già giudicato Francesco“colpevole” e Juan Jesus “insultato”. Ma l’avvocato Robertonon trova la prova certa: «C’è un punto su cui si scatenerà l’inferno. Dal rapporto dell’arbitro non c’è riferita, e lui era lì presente al fatto, la frase detta da. Questo è il punto fondamentale. Dobbiamo partire dalle NOIF, prendendo atto che questo è il reato più grave sportivo che può commettere un calciatore: è l’unico articolo dove non ci sono attenuanti generiche, contrariamente a quanto ha scritto ...