Autismo | Monteforte in campo per l’aprile della consapevolezza

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Per il secondo anno consecutivo il comune direalizza una serie di eventi e laboratori interamente dedicati allasull’e all’inclusione. Tre gli incontri in programma ad Aprile 2024: Domenica 14 il laboratorio inclusivo realizzato dall’Associazione Il Fiorellino e la Tartaruga presso la CasaCultura; Lunedì 15 Aprile il laboratorio di pasticceria organizzato in collaborazione tra la Pasticceria Rega die il Fiorellino e la Tartaruga; ed infine la partita del cuore organizzata in collaborazione tra l’Asd Smilee il Fiorellino e la Tartaruga. “Orgogliosamente abbiamo voluto ancora una volta dare il nostro contributo in tema di sensibilizzazione e di attività rivolte ai ragazzi autistici ...