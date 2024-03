Aumenta il costo dei biglietti di Roma-Milan | i giallorossi spiegano il motivo

La famiglia media Italia na ha speso in questi ultimi 2 anni 4 mila euro in più a causa del boom dell’inflazione registrato tra il 2021 ed il 2023. Il peggio ora sembra essere passato: nel 2024 ... (ildenaro)

Il prezzo medio della Rc auto a gennaio è stato pari a 389 euro, in aumento in termini nominali del +7,5% su base annua, in lieve decelerazione rispetto al +7,9% di dicembre scorso. In termini ... (today)