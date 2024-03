(Di mercoledì 20 marzo 2024) Arezzo, 20 marzo 2024 – , presso la Quarta Commissione, Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture. "Abbiamo espresso alla presidente di commissione, Lucia De Robertis, e ai consiglregionali presenti - affermano Maurizio Da Re dele Armando Mansueto del- non solo i disagi deidella linea aretina, ma anche l'attesa e gli auspici per il prossimo futuro". Da Re e Mansueto si riferiscono all'incontro annunciato recentemente dall'assessoreai trasporti Stefano Baccelli dell'incontro fra Regione e i vertici nazionali di Rfi e Trenitalia, previsto per il prossimo 26 marzo a Firenze. "L'incontro sarà un'occasione importante - sottolineano Da Re e Mansueto - per ribadire la volontà e ...

Audizione congiunta del Comitato Pendolari Valdarno Direttissima e del Movimento Consumatori Toscana ieri in Consiglio Regionale - “Abbiamo espresso non solo i disagi dei pendolari della linea aretina, ma anche l'attesa e gli auspici per il prossimo futuro" ...lanazione

Massimiliano Stellato chiede l'Audizione in Regione sul caso della Cittadella della Carità - Per questo chiederò - conclude Stellato - immediate rassicurazioni al Direttore Generale della ASL di Taranto ed una Audizione urgente degli assessori e dei dirigenti competenti, nonché delle altre ...tarantobuonasera

Treni: in Consiglio regionale l’Audizione del Comitato Pendolari e del Movimento Consumatori Toscana - Audizione congiunta ieri in Consiglio regionale del Comitato Pendolari Valdarno Direttissima e del Movimento Consumatori Toscana, presso la Quarta Commissione, Territorio, ambiente, mobilità, ...valdarnopost