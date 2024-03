Audi Q6 e-tron è la prima della sua specie

(Di mercoledì 20 marzo 2024) L'trong> Q6 e-rappresenta un punto di svolta nella storiacasa di Ingolstadt perché è laauto che nasce sulla nuova piattaforma PPE, che è stata sviluppata appositamente per le vetture elettriche insieme a Porsche. Può sembrare un argomento molto tecnico e poco interessante ma in realtà è fondamentale, perché questa architettura determina un passo in avanti nell'esperienzamobilità elettrica premium, rifornimenti inclusi. Le batterie da 100 kWhnuovatrong> Q6 e-, infatti, utilizzano la tensione a 800 Volt e supportano fino a 270 kW in fase di ricarica, che corrispondono a 255 km di percorrenza aggiunti in soli dieci minuti, mentre ...

