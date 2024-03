Atp Miami | Berrettini malore e sconfitta contro Murray

(Di mercoledì 20 marzo 2024) L'azzurro soccorso nel secondo set, riprende a giocare e perde al terzo Matteoesce di scena al primo turno dell'Atp Masters 1000 di. L'azzurro è stato sconfitto dallo scozzese Andyin rimonta in tre set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4 in due ore e 47 minuti.ha accusato anche

Pubblicato il 21 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Matteo Berrettini esce di scena al primo turno dell'Atp Masters 1000 di Miami . L'azzurro è stato sconfitto dallo scozzese Andy Murray in rimonta in tre ... (dayitalianews)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Al servizio Arthur Fils. 1-0 Gioco Arnaldi: con il primo Ace dell’incontro l’azzurro si aggiudica il primo game. 40-15 Fils prova ad essere aggressivo in ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Gioco Arnaldi: con il secondo Ace del match, alla T, l’azzurro conferma il break . 40-0 Fils spedisce abbondantemente fuori il dritto dal centro del ... (oasport)

Sinner piedi a terra: "La vera missione non è vincere, ma appassionare" - Incontro a Miami alla vigilia dell’esordio nel Masters 1000: "Vorrei coinvolgere la gente con la mia normalità Che emozione l’incontro con la Nazionale" ...gazzetta

ATP Miami: Berrettini dà tutto, ma vince Murray - 62 ATP Murray non era il peggior accoppiamento possibile in un ... tanto di match point sulla racchetta all’Australian Open 2023. Questa del mercoledì al Miami Open non può tuttavia essere considerata ...ubitennis

Vavassori, il sogno continua: dalle qualificazioni fino a Sinner! - Andrea Vavassori approda al secondo turno nel "Miami Open", secondo ATP Masters 1000 stagionale (combined con il quarto WTA 1000 del 2024) dotato di un montepremi di 8.995.555 che si sta disputando su ...tuttosport