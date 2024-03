Atletica | Marcell Jacobs | “Felice della scelta fatta”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Dal momento del trasferimento negli Stati Uniti, disi è saputo sempre molto poco. Il cambio di allenatore ha portato anche a dei cambi nella comunicazione e così niente più scorci di allenamenti condivisi sui social e meno interviste. Negli scorsi giorni però il velocista di Desenzano del Garda è tornato a parlare ai microfoniGazzetta dello Sport e ha fatto il puntosituazione in merito al suo esordio in pista per questa stagione e poi ai suoi successivi impegni.: “Intorno ai 40 metri mi sento come su una rampa di lancio, pronto a decollare”ha vinto l’oro nei 100m agli Europei di Monaco – Foto Francesca Grana/FIDALQueste dunque alcune delle parole riprese da La Gazzetta dello Sport: “Non ...