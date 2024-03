Atalanta | in campo verso il Napoli con un'arma in più!

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Sono solo in dieci i giocatori dell'rimasti al Centro Bortolotti di Zingonia ad allenarsi con mister Gasperini, mentre gli altri...

(Adnkronos) – Roma , Milan e Atalanta in campo oggi , giovedì 14 marzo, per le gare di ritorno degli ottavi di Europa League . Al Falmer Stadium dalle 21 si gioca la partita dei giallorossi contro il ... (periodicodaily)

L’ Europa League è arrivata nella fase decisiva e sono in arrivo le partite di ritorno degli ottavi di finale e anche i Pronostici . Nella prima fascia di gare in campo il Milan di Stefano Pioli, ... (calcioweb.eu)

Napoli anticipi e posticipi Serie A: lunch match contro il Frosinone al Maradona - In attesa del turno pasquale che si giocherà tra sabato 30 e lunedì 1 aprile al rientro dalla sosta per le nazionali, la Lega Serie A ha comunicato giorni e orari delle prossime ...ilmattino

Sampdoria Primavera, preoccupa la classifica dei blucerchiati - Inter 51 Roma 47 Atalanta 46 Lazio 44 Sassuolo 43 Torino 43 Milan 40 Hellas Verona 37 Cagliari 36 Genoa 35 Empoli 35 Fiorentina 33 Juventus 32 Lecce 28 Sampdoria 25 Monza 23 Bologna 20 Frosinone 20 ...sampnews24

Di Gennaro: "Spalletti cerca un Anguissa per l'Italia e l'ha trovato nel Napoli" - “Credo che Spalletti cerchi un Anguissa per la sua Nazionale. Folorunsho del Napoli può dare delle soluzioni tattiche in mezzo al campo. È un giocatore veloce, fisico ma che vede la porta, capace ...areanapoli