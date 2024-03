Assolta dall’accusa di essere una furbetta del cartellino | “Chiederò al Comune 215mila euro di danni”

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Marianna Soggetti è una dipendente deldi Villongo (Bergamo). Per un periodo è stata sospesa perché era stata accusata di essersi auto assegnata ore e ore di straordinari. Nel 2021 è statacon formula piena. La donna ha deciso di rivolgersi al tribunale del Lavoro per chiederedi risarcimento danni al suo

Uccise l’amica con un colpo di fucile nel Casertano, 25enne torna agli arresti domiciliari - L'ordinanza di applicazione della misura cautelare è stata eseguita dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Capua, coordinati dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua ...fanpage

Farmacia dei servizi. Cugusi: “Priorità della nuova Giunta Todde come servizio di Sanità territoriale” - Nasce nel 2009, con il Dlgs 153 e l’obiettivo di ampliare i servizi territoriali ed il ruolo che le farmacie possono arrivare ad assolvere nell'ambito del ... un elettrocardiogramma refertato e ...quotidianosanita

Nikita Mazepin ex pilota di F1 vince la causa contro la Ue: non va più sanzionato per l’invasione in Ucraina - La decisione del tribunale europeo nei confronti dell’ex pilota della Haas: i legami di interesse con il padre oligarca e sostenitore di Putin sono venuti a cadere nel momento in cui lui ha smesso di ...corriere