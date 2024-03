Ascolti tv martedì 19 marzo | chi ha vinto tra Studio Battaglia e Incastrati

Studio Battaglia (Us Rai, foto di Claudio Iannone) Nella serata di ieri, Martedì 19 Marzo 2024, su Rai1 il debutto della seconda stagione di Studio Battaglia ha conquistato 3.394.000 spettatori ... (davidemaggio)

Ascolti tv 19 marzo 2024: Studio Battaglia, Incastrati, Le Iene - Dati Auditel: Ascolti tv martedì 19 marzo 2024 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " Studio Battaglia " contro " Incastrati ". Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 19 marzo 2024 ...

Studio Battaglia 2 anticipazioni seconda puntata: Nina nasconde un segreto: ... con importanti risvolti per Marina Battaglia e le figlie, in onda martedì prossimo, va detto che ... I veri ascolti andranno dunque valutati nel tempo. Un segreto potrebbe mettere a rischio tutto per ...