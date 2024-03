Ascolti TV | Martedì 19 Marzo 2024 Studio Battaglia riparte dal 20 2% 3 | 39 mln | la replica di Incastrati ferma all’11 5% 1 | 5 mln

(Di mercoledì 20 marzo 2024)(Us Rai, foto di Claudio Iannone) Nella serata di ieri,19, su Rai1 il debutto della seconda stagione diha conquistato 3.394.000 spettatori pari al 20.2% di share (primo episodio a .000 e il %, secondo episodio a .000 e il %). Su Canale5 – dalle 21.39 all’1 – la fiction in, con Ficarra e Picone, ha incollato davanti al video 1.531.000 spettatori pari.5%. Su Rai2 Dalla Strada al Palco ha convinto 1.019.000 spettatori pari al 6.6% (presentazione a .000 e il %). Su Italia1, dopo una presentazione a .000 e il %, Le Iene ha interessato 1.391.000 spettatori pari al 10.2% (Cosa vi siete persi: .000 – %). Su Rai3 Petrolio ha coinvolto 455.000 ...

