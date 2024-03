Ascolti tv martedì 19 marzo 2024 | Studio Battaglia | Incastrati | E’ sempre Cartabianca | Le Iene | Dati Auditel

(Di mercoledì 20 marzo 2024)tv19: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “” contro ““. Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera,19? Ecco idella prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.tv, ieri sera:vsieri sera, 19Sfida Rai1 vs Canale 5: “” contro ...

I dati Auditel dei programmi più visti di ieri , martedì 12 marzo 2024 , in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film ... (ascoltitv)

Ascolti tv martedì 19 marzo 2024: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 19 marzo 2024? Su Rai 1 è andato in onda Studio ... (tpi)

Studio Battaglia 2 anticipazioni seconda puntata: Nina nasconde un segreto: ... con importanti risvolti per Marina Battaglia e le figlie, in onda martedì prossimo, va detto che ... I veri ascolti andranno dunque valutati nel tempo. Un segreto potrebbe mettere a rischio tutto per ...

Tg2, che gaffe! Il conduttore commenta Fiorello e la figlia col microfono acceso: Gaffe piuttosto imbarazzante oggi, martedì 19 marzo, nel telegiornale di Rai2 durante l'edizione delle 13:00. Come riporta infatti ...è praticamente l'unico programma che ne ha risollevato gli ascolti.