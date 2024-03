Ascolti tv | i dati del 19 marzo 2024

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Bene la seconda stagione di Studio Battaglia Nella serata di ieri, martedì 19, su Rai Uno il debutto della seconda stagione della fiction Studio Battaglia porta a casa 3.394.000 spettatori con il 20.2% di share. Su Canale5 la fiction, in replica, Incastrati, con Ficarra e Picone, si ferma a 1.531.000 spettatori pari all’11.5%. Su Rai2 Dalla Strada al Palco ottiene 1.019.000 spettatori pari al 6.6% (presentazione a 746.000 e il 3.6%). Su Italia1, dopo una presentazione a 1.174.000 e il 5.6%, Le Iene ha interessato 1.391.000 spettatori pari al 10.2% (Cosa vi siete persi: 538.000 – 12.3%). Su Rai3 Petrolio coinvolge 455.000 spettatori pari ad uno share del 2.4% (presentazione di 17 minuti a 531.000 e il 2.5%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 708.000 spettatori con il 5.1% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.213.000 ...

