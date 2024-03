Ascolti tv del 19 marzo | Studio Battaglia 2 è subito al top

(Di mercoledì 20 marzo 2024)2 ha debuttato in prima serata su Rai 1 martedì 19. Il ritorno di Barbora Bobulova nei panni di Annanon ha tradito le aspettative. Anche se la fiction si è dovuta scontrare a colpi di share con la serie tv Incastrati su Canale 5, mentre su Italia 1 andavano in onda Le Iene. Su Rai 1 è andata in onda la prima di tre puntate della seconda stagione diche mostra le sorelle Anna (Barbora Bobulova) e Nina (Miriam Dalmazio) che, insieme alla madre Marina (LEGGI LA NOSTRA INTERVISTA A LUNETTA SAVINO), tornano a lavorare nel prestigiosoZander, ora diventato Zander. I patti erano che Marina sarebbe uscita di scena appena chiuse le ultime cause ma per Zander liberarsi di lei si rivela più arduo ...

E’ andata in onda ieri sera, lunedì 18 Marzo, la quarantacinquesima puntata di Grande Fratello . Il reality show come sempre condotto da Alfonso Signorini, accompagnato dall’unica opinionista Cesara ... (isaechia)

Parliamo di Ascolti . Il Grande Fratello è in onda con la sua 17esima edizione e nel corso della 45esima puntata è stato svelato l’esito del televoto che ha visto eliminare Anita Olivieri. A fine ... (biccy)

Bimba di 10 anni abusata da un amico del papà: 65enne a processo per violenza sessuale - Difeso dall’avvocato Remigio Sicilia, è finito a processo davanti al collegio del tribunale di Viterbo con l’accusa di violenza sessuale aggravata su minore. Come riporta la testata locale Tuscia Web ...fanpage

Verusca Castellani: a noi interessano i temi e non le chiacchiere - Innanzitutto mi preme evidenziare, come del resto potranno confermare tutti coloro che hanno ascoltato la diretta radiofonica di RadioFly, che non ho mai pronun ...www3.saturnonotizie

Il caso Acerbi-Juan Jesus in Procura: ecco la difesa del giocatore nerazzurro - Il lavoro passa adesso alla Procura della Figc, sarà rapido ma non semplice e di certo non spegnerà le polemiche. Nelle prossime ore sia Juan Jesus che Acerbi verranno ascoltati dal procuratore Chinè, ...sportmediaset.mediaset