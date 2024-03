Ascolti TV | dati Auditel di ieri | martedì 19 marzo 2024

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Idei programmi più visti di19, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la serie tv Studio Battaglia 2 ha totalizzato 3394 spettatori (20,19% di share); la serie Incastrati su Canale5 ha conquistato in media 1531 spettatori (share 11,52%), mentre la puntata del programma Le Iene su Italia1 ha realizzato 1391 spettatori (10,24%). Su Rai2 il programma Dalla Strada al Palco ha realizzato 1019 spettatori (6,64%), mentre la puntata di Petrolio su Rai3 ne ha avuti 455 (2,42%). Su Rete4 il programma di attualità E’ sempre Cartabianca ha totalizzato 708 spettatori (5,10%) e su La7 la puntata del programma Dine ha avuti 1213 (7,51%). ...

