Ascoli Piceno | 15enne cade dal tetto e muore In corso le indagini

(Di mercoledì 20 marzo 2024) per capire cosa sia accaduto. Forse un gesto incauto del giovane Un tragico incidente ha spezzato la vita di Gionatan, un ragazzo di 15 anni di Grottazzolina, in provincia di. Il giovane è caduto daldi un edificio ed è morto sul colpo. L’incidente è avvenuto la scorsa notte. A lanciare l’allarme è stato un passante che ha allertato le forze dell’ordine dopo il rinvenimento del corpo sul marciapiede. All’arrivo dei soccorsi per il giovane non c’è stato nulla da fare. Gionatan avrebbe inviato un ultimo messaggio al suo amico intorno alle 3 di notte prima della tragedia. Gli inquirenti stanno cercando di capire a cosa si riferisse Gionatan con questo messaggio. Forse era consapevole del pericolo che stava correndo, oppure stava semplicemente scherzando con l’amico. Diceva di essere suldi casa ...

Una tragedia improvvisa ha scioccato la comunità di Grottazzolina, in provincia di Ascoli Piceno nelle Marche: un ragazzo di 15 anni è stato trovato senza vita sul ciglio della strada sotto la sua ... (thesocialpost)

Gionatan cade dal tetto e muore a 15 anni, il giallo dell'ultimo messaggio al compagno. Le indagini: «Forse scivolato mentre scattava una foto» - Cade dal tetto e muore a 15 anni. Una tragedia che ha colpito e scioccato tutta la comunità di Grottazzolina (Ascoli Piceno). Martedì mattina un uomo ha visto il corpo di ...leggo

