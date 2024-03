“Artisti Si Cresce” | mostra collettiva di disegno e pittura promossa dall’Accademia MaryArt

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Caserta. L’Accademiapresenta ladidal titolo “Si”. Lasi terrà venerdì 22 Marzo 2024 con inizio alle ore 18,00 fino alle ore 20,00, presso i locali dell’Accademia in via San Carlo, 109 a Caserta. “Si” è un’esposizioneche vede come protagonisti i giovani partecipanti ai corsi di, organizzatidiretta da Rosalinda Peluso. I lavori saranno esposti per la prima volta al pubblico. Questaè oramai un appuntamento annuale, diventato fondamentale nel programma didattico culturale ...