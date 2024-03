Arriva la ‘Coppi e Bartali’ Sabato una grande tappa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il ciclismo internazionale è in arrivo a Forlì con la settimana della Coppi e Bartali 2024, praticamente corsa tutta sul territorio romagnolo. "Per la nostra città e per tutto il territorio – spiega il vicesindaco con delega allo sport, Daniele Mezzacapo – la Coppi e Bartali è un evento molto importante che porta ancora una volta in Romagna il mondo professionistico delle due ruote. Una settimana diciclismo che si concluderà23 marzo proprio nell’anello del velocromo ‘Servadei’ dove ci sarà l’arrivo della 5ª, la Forlì-Forlì". Il percorso si annuncia selettivo e molto intrigante. La strada comincia a salire fin dai primi chilometri verso Rocca delle Caminate per poi scendere verso Meldola e Fratta terme. Quindi si entra in un circuito di 24,9 chilometri, caratterizzato da due salite principali, Polenta e via ...