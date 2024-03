Arrestati i tre ladri di Parmigiano Reggiano a Varese | convalidata l' accusa di furto aggravato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Convalidato l’arresto per i tre "di" che nel pomeriggio di domenica avevano fatto razzia al supermercato Tigros a Gavirate del formaggio amato in tutto il mondo. I tre… ghiotti di, di origine romena, marito, moglie e cognata, età tra i 22 anni e i 26 anni, avevano "prelevato" dal reparto latticini una cinquantina di confezioni, valore circa 600 euro, nascosti nelle borse, nelle giacche, nelle tasche. I loro movimenti erano stati osservati dal personale del negozio, i comportamenti insospettivano, e i sospetti si sono rivelati fondati. Fatta la provvista di formaggio, i tre hanno imboccato la corsia di una cassa chiusa e si sono diretti verso l’uscita, convinti che il colpo fosse riuscito e la provvista diprelibato assicurato. Non è andata così: a ...