(Di mercoledì 20 marzo 2024)che da luglio scorsoMarconi dinon più in grado diuncon la pensione sociale, è stato preso in carico dai servizi sociali del Comune di. Da ieri sera l’anziano è ospitato in una struttura alberghiera della città, una prima sistemazione - precisa il Comune - a cui nei prossimi giorni seguiranno colloqui per valutare...

Arnaldo, l’83enne siciliano che da 8 mesi vive all’aeroporto di Bologna perché non può pagarsi un affitto - Arnaldo, l’83enne che da luglio scorso vive all’aeroporto Marconi di Bologna perché non più in grado di pagarsi un affitto con la pensione sociale, è ...gazzettadelsud

Non può più pagare l'affitto, Arnaldo a 83 anni vive da 8 mesi in aeroporto. E Bologna si mobilita per aiutarlo - Era luglio 2023 quando Arnaldo ha scelto l'aeroporto Marconi come casa. Nel via vai dello scalo di Bologna il distinto signore di 83 anni e la sua valigia ormai è ormai un ...corriereadriatico

La storia di Arnaldo, 83enne che vive nell’aeroporto di Bologna: “Tutti mi aiutano, ma vorrei una casa” - Dalla scorsa estate l'uomo, originario della provincia di Modena, si sistema ogni notte in un angolino dello scalo emiliano, dove tutti lo conoscono e ...fanpage