(Di mercoledì 20 marzo 2024) Nella notte italiana tra mercoledì 20 e giovedì 21 marzo Matteofarà il suo debutto nel Masters 1000 di. Il ligure, reduce da un ottimo torneo a Indian Wells in cui ha battuto Van Assche per poi strappare un set a Carlos Alcaraz (che è successivamente arrivato fino in fondo alzando il trofeo), vuole confermarsi ad alti livelli anche sul cemento della Florida in attesa di affrontare la stagione della terra rossa europea. Al primo turno però l’avversario si preannuncia particolarmente scomodo, forse uno dei peggiori possibili da pescare al di fuori del novero delle 32 teste di serie. Parliamo del giovane francese Arthur, n.37 ATP (precede di una posizione l’azzurro), che ha avuto la meglio in entrambi i precedenti scontri diretti andati in scena nel circuito maggiore l’anno scorso tra le ...

Arnaldi-Fils oggi in tv, orario ATP Miami 2024: programma, ordine di gioco, streaming - Nella notte italiana tra mercoledì 20 e giovedì 21 marzo Matteo Arnaldi farà il suo debutto nel Masters 1000 di Miami 2024. Il ligure, reduce da un ottimo torneo a Indian Wells in cui ha battuto Van A ...oasport

Sport in tv oggi (mercoledì 20 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, mercoledì 20 marzo: in programma il tennis con il torneo combined ATP/WTA di Miami, gli sport invernali con sci alpino, curling femminile e p ...oasport

Tennis, Atp Miami 2024: tabellone, partecipanti e calendario gare - Dopo Indian Wells, il “Sunshine Double” prosegue in Florida. Il secondo Masters 1000 della stagione si disputa fino al 31 marzo. Il torneo sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.tg24.sky