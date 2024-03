Armi all’Ucraina | ecco come l’Europa userà i profitti da asset russi congelati

(Di mercoledì 20 marzo 2024) La proposta Ue di utilizzare direttamente per il sostegno militare all'Ucraina, oltre che per la ricostruzione del Paese, iderivanti dagli interessi generati dagli attiviin Europa sarà probabilmente uno dei punti centrali della discussione tra capi di Stato e di governo dei Ventisette, al Consiglio europeo di domani a Bruxelles. La proposta è stata avanzata oggi con due diversi atti presentati dalla Commissione europea e dall'Alto Rappresentante per la Politica estera dell'Ue, Josep Borrell.Secondo quanto spiega la Commissione in una nota, gli attivi e riserve della Banca centrale russa immobilizzati nel mondo subito dopo l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina sono pari a 260 miliardi di euro, di cui i due terzi (210 miliardi) nell'Ue. Dopo aver abbandonato l'idea di utilizzarli integralmente e ...

