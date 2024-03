(Di mercoledì 20 marzo 2024) Bologna, 20 marzo 2024 – Un manifesto per sostenere il conferimento dell’a Romano. A promuoverlo una ‘cordata’ didi ispirazione cattolica, favorevoli a dar seguito alla proposta avanzata dal sindaco Matteo Lepore. Sul documento, promosso dall’Unione cristiana imprenditori e dirigenti (Ucid), le firme dalle articolazioni bolognesi di Acli, Cisl, Confcooperative e Movimento cristiano lavoratori, nonché dalla Fondazione Yunus. Il manifesto parte definendo l’ex premier "pienamente meritevole di ricevere tale riconoscimento" e ne elenca le ragioni: dall’Università alla fondazione di Nomisma, da Il Mulino agli incarichi istituzionali. Gian Luca Galletti, presidente Ucid, osserva: " L’assegnazione del riconoscimento è ampiamente giustificata. L’attribuzione, in passato, a tante ...

Bologna, 29 febbraio 2024 - Sono passate appena 24 ore dalla proposta del sindaco Lepore di conferire a Romano Prodi l' Archiginnasio d'oro e già c'è chi si mette di mezzo. La delibera, votata in ... (ilrestodelcarlino)

Bologna, 14 marzo 2024 – E’ ancora bagarre in Consiglio comunale sulla decisione di attribuire l’ Archiginnasio d’oro a Romano Prodi . A infiammare il dibattito durante la commissione consiliare ... (ilrestodelcarlino)

Bologna, 18 marzo 2024 – Il sindaco Matteo Lepore ha annunciato la richiesta di "uno spostamento di una settimana della discussione in consiglio per l’assegnazione dell’ Archiginnasio d’oro a Romano ... (ilrestodelcarlino)

Un Manifesto per conferire l'Archiginnasio d'oro a Romano Prodi - Come lui, le importanti figure – da Giuseppe Dossetti a Giovanni Bersani, da Giuseppe Dozza a Giacomo Lercaro – che negli anni passati hanno ricevuto l’Archiginnasio d’oro si sono distinte per “il ...bolognatoday

Archiginnasio d’oro a Prodi: sì delle associazioni cattoliche - Bologna, 20 marzo 2024 – Un manifesto per sostenere il conferimento dell’Archiginnasio d’Oro a Romano Prodi. A promuoverlo una ‘cordata’ di associazioni di ispirazione cattolica, favorevoli a dar ...ilrestodelcarlino

Mattarella alla Stampa estera: siete lo sguardo del mondo sull'Italia - Roma, 19 mar. (askanews) - "Questo di conoscere per interpretare e raccontare così autenticamente quello che avviene in Italia, accompagnato dallo spirito di indipendenza, sottolinea ancora una volta ...quotidiano