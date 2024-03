(Di mercoledì 20 marzo 2024)– Nella serata del 19.03.2024, in(LT) Via Grecia, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del NORM del Reparto Territoriale di(LT), nel corso di pattugliamento delle aree periferiche del territorio comunale, intimavanoad un’autovettura, il cui conducente non ottemperando all’ordine di fermarsi tentava la fuga. Ne scaturiva un lunghissimo inseguimento, protrattosi L'articolo Temporeale Quotidiano.

Aprilia / Forzano l’alt e scappano fino a Pomezia, madre e figlio finiscono in manette - Aprilia – Nella serata del 19.03.2024, in Aprilia (LT) Via Grecia, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del NORM del Reparto Territoriale di Aprilia (LT), nel corso di pattugliamento delle aree per ...temporeale.info