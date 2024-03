Approvata la variante per i lavori di adeguamento della scuola Cretarossa

(Di mercoledì 20 marzo 2024) . Presente anche il Sindaco Mastella La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, su proposta dell’assessore aiPubblici Maria Pasquariello ha proceduto questa mattina all’approvazioneriguardante idisismico e igienico funzionale, oltre che di abbattimento delle barriere architettoniche. Nel corso dell’esecuzione deisi sono, infatti, verificate delle circostanze che hanno determinato la necessità di effettuare delle variazioni derivanti da cause impreviste ed imprevedibili al momentostipula del contratto. In particolare, è emersa la necessità di procedere all’impermeabilizzazione...

Soria in fiamme, il Comune ricuce. Della Dora: "Nessuna bretella tra via Genga e lungofoglia Caboto" - Inoltre ribadirà, in Consiglio comunale che Approvata la variante con i 4 nuovi comparti, comunque la viabilità non subirà modifiche: Lungofoglia Caboto resterà a doppio senso. Del resto Della Dora lo ...ilrestodelcarlino

Benevento, Approvata variante per i lavori di adeguamento della scuola Cretarossa - La Giunta comunale di Benevento, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Maria Pasquariello ha proceduto questa mattina all’approvazione della variante ...ntr24.tv

Polo della logistica. Il piano attuativo arriva in aula - Il consiglio comunale di Sesto si prepara ad approvare il piano attuativo per la costruzione di un maxi polo logistico in località Ponte di Maccione, vicino al nuovo stabilimento Menarini. Il progetto ...lanazione