Apicoltura italiana a rischio collasso | tute gialle in piazza

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Apicoltori ina Roma per protestare contro la concorrenza sleale del miele extra Ue, in particolare quello cinese, adi adulterazione e non conforme agli standard qualitativi e di sicurezza alimentare. Ma anche per lanciare il grido di aiuto di un comparto a, perché legato a doppio filo alla sopravvivenza delle api, piccole lavoratrici instancabili dall'equilibrio fragile. Oltre in mille hanno coloratoSanti Apostoli con le loro, nel sit-in promosso dall'associazione apistica 'Miele in cooperativa'. Gli apicoltori si sono presentati con i loro alveari e vasetti di miele italiano ed extra Ue a confronto. La manifestazione, ha spiegato Riccardo Babini, presidente di Miele in cooperativa, "ha lo scopo di conquistare l'indispensabile consenso, ...

