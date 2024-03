Apatia lucana | il dramma esistenziale degli elettori Pd in Basilicata

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Dopo quanto successo in, dove all’interno del “campo largo” – ormai ristretto – la trattativa per trovare un candidato condiviso ha sconfinato nella parodia più farsesca, vorrei tanto conoscere un elettore lucano del centro-sinistra. Non un ex simpatizzante, un deluso da questa ennesima scena pietosa dei partiti guidati da Elly Schlein e Giuseppe Conte e sì, mettiamoci anche Carlo Calenda, che fa il prezioso senza esserlo; non vorrei conoscere un elettore arrabbiato dicevo, ma una persona che, comunque andrà, chiunque sarà il candidato, voterà per la coalizione formata da… chi è rimasto. Vorrei conoscerla, questa persona che comunque voterà Pd; perché delle due l’una: o ha bisogno d’aiuto, o può insegnarci a vivere. Mi spiego: dopo il susseguirsi di pasticci, dall’oculista Lacerenza che in meno di 24 ore è stato blindato come candidato della coalizione per ...