(Di mercoledì 20 marzo 2024) TREVISO ? «Vi lascio quello che ho per trascorrere serenamente gli anni che mi restano da vivere». È questo, in sintesi, quanto riferito da un?di 82 anni...

lascia in eredità il suo patrimonio di 20 milioni di yuan (circa 2,6 milioni di euro) ai suoi animali , senza dare nulla ai propri figli . Come riportato dal South China Morning Post, della donna non ... (ilfattoquotidiano)

Un' Anziana di Villongo (Bergamo) ha lascia to in eredità un milione di dollari all'associazione Lions che serviranno a sfamare 200mila bimbi in Uganda .Continua a leggere (fanpage)

Politiche sociali. Anziani non autosufficienti, in vigore la «riforma che non c'è» - Il Patto per la non autosufficienza boccia il decreto attuativo: non cambia l’assistenza, né la prestazione universale. Ecco perché ...avvenire

Anziana lascia 360mila euro, i risparmi di una vita, alla casa di riposo: «Sono sola, garantitemi l’assistenza» - Qualche anno fa un 78enne aveva lasciato all’Israa addirittura sei case tra Treviso ... qualunque cosa accada, è per gli anziani una grande certezza». Per quanto riguarda l’82enne, le tappe per il ...ilgazzettino

Tassista romano rifiuta una cliente disabile alla stazione Termini: 600 euro di multa - L'Anziana si è rivolta ai vigili urgani, raccontandogli l'accaduto, che appunto stava aspettando un taxi e che l'automobilista, invece di farla salire in ordine di fila come tutti gli altri clienti, l ...fanpage