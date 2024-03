Dopo Alex Belli, un altro ex gieffino ha criticato i concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello. Poco fa Antonio Zequila ha dedicato due post, uno ad Anita Olivieri e l’altro a Rosy Chin. ... (biccy)

Antonio Zequila è stato ospite ieri di una nuova puntata di Turchesando, il programma radiofonico in onda su Radio Cusano. Qui, insieme a Turchese Baracchi, ha parlato della sua ex fidanzata Simona ... (isaechia)

Simona Tagli, l'ex Antonio Zequila rivela: «Aveva l'ormone in fermento. Mi ha conquistato» - La gieffina poi ha parlato spesso della storia d'amore con il suo ex fidanzato Antonio Zequila. A tale proposito, l'attore nelle ultime ore ha lasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua love ...ilmattino

Antonio Zequila e la storia con Simona Tagli: “Aveva gli ormoni in fermento, conosciuta quando era sposata” - Antonio Zequila ricorda la storia vissuta con Simona Tagli, attuale concorrente del Grande Fratello: “Era più giovane e aveva l’ormone in fermento” ...fanpage

Antonio Zequila: “Io e Simona Tagli siamo stati 6/7 anni insieme”/ “Andavamo d’accordo, ma era gelosissima!” - Antonio Zequila ha parlato della storia d'amore con Simona Tagli ai microfoni di Turchesando, per Radio Cusano Campus: le confessioni dell'attore ...ilsussidiario