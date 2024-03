Anselm Kiefer | gli Angeli Caduti a Palazzo Strozzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Firenze, 20 marzo 2024 - Oltre il limite. Perché - come dice di lui il regista Wim Wenders - non ci sono confini alla sua immaginazione:da bambino aveva imparato oltre duecento poesie a memoria, e sognava di fare lo scrittore; nato nel 1945 nei sotterranei dell'ospedale di Donaueschingen, nella Germania sepolta dalle bombe degli Alleati, scelse ben presto come soggetti principali del suo lavoro l'Arte e la Storia. A partire da quella rimossa dalla memoria del suo paese, testimoniata provocatoriamente dalle quattro fotografie stampate su piombo della serie "Simboli eroici", risalente al 1969, quando si fece ritrarre con la divisa paterna della Werhmacht mentre faceva il saluto nazista. Ma il punto di partenza della mostra curata da Arturo Galansino pere realizzata con il contributo di ...